Honda отзывает почти 800 тысяч автомобилей из-за проблем с самооткрывающимися капотами

Японский автомобильный концерн Honda ("Хонда") решил отозвать около 788 тысяч внедорожников и пикапов по всему миру из-за проблемы с капотами, которые могут открываться во время движения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Национальным управлением дорожной безопасности США (NHTSA).

Как уточняет агентство AP, из общего числа отзываемых машин почти 725 тысяч приходится на США. При этом издание не упоминает другие страны, которых коснулось данное решение.

В документе NHTSA отмечается, что отзыву подлежат внедорожники моделей Passport и Pilot, а также пикапы модели Ridgeline. Годы выпуска автомобилей варьируются от 2016-го до 2019-го в зависимости от модели.

Согласно данным автопроизводителя, неисправность может быть связана с возможным повреждением фиксатора защёлки капота. С 17 января в дилерских центрах компании можно будет бесплатно отремонтировать фиксатор или заменить весь капот.