НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Honda отзывает почти 800 тысяч автомобилей из-за проблем с самооткрывающимися капотами

Речь идёт о внедорожниках Passport и Pilot, а также пикапах Ridgeline. Большинство отзываемых машин приходится на США.

3 декабря, 20:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Японский автомобильный концерн Honda ("Хонда") решил отозвать около 788 тысяч внедорожников и пикапов по всему миру из-за проблемы с капотами, которые могут открываться во время движения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Национальным управлением дорожной безопасности США (NHTSA).

Как уточняет агентство AP, из общего числа отзываемых машин почти 725 тысяч приходится на США. При этом издание не упоминает другие страны, которых коснулось данное решение.

Автоэксперт Гудков дал совет, как не дать дизельному топливу замёрзнуть зимой

Автоэксперт Гудков дал совет, как не дать дизельному топливу замёрзнуть зимой

В документе NHTSA отмечается, что отзыву подлежат внедорожники моделей Passport и Pilot, а также пикапы модели Ridgeline. Годы выпуска автомобилей варьируются от 2016-го до 2019-го в зависимости от модели.

К машине в нагрузку: с каким допоборудованием от жадного автодилера могут развернуть в ГИБДД

К машине в нагрузку: с каким допоборудованием от жадного автодилера могут развернуть в ГИБДД

Согласно данным автопроизводителя, неисправность может быть связана с возможным повреждением фиксатора защёлки капота. С 17 января в дилерских центрах компании можно будет бесплатно отремонтировать фиксатор или заменить весь капот.

Ранее стало известно, что Porsche отзывает в России 20 авто из-за опасности потери управления.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1