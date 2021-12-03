В Германии заявили о неразумной политике США из-за "Северного потока – 2"
Там не считают нужным "смешивать строительство трубопровода с вопросами внешней политики".
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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг сообщила, что подготовка новых санкций США против газопровода "Северный поток – 2" противоречит договорённостям, принятым между Берлином и Вашингтоном. Она отметила, что данный проект не имеет отношения к внешнеполитическим вопросам.
"Я крайне сбита с толку из-за того, что Конгресс США вновь поднимает эту тему после того, как Правительство ФРГ достигло согласия с американским правительством в том, что против наших компаний санкций не будет. Разрешения для трубопровода получены правовым путём", — сказала она в беседе с изданием Spiegel.
По словам Швезиг, не может быть такого, чтобы между государствами были угрозы санкциями. Она отметила, что это абсолютно неразумно, а также выразила надежду, что данные попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и Правительством США прекратятся. Кроме того, Швезиг добавила, что не считает нужным "смешивать строительство трубопровода с вопросами внешней политики".
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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