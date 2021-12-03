В Германии заявили о неразумной политике США из-за "Северного потока – 2"

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг сообщила, что подготовка новых санкций США против газопровода "Северный поток – 2" противоречит договорённостям, принятым между Берлином и Вашингтоном. Она отметила, что данный проект не имеет отношения к внешнеполитическим вопросам.

"Я крайне сбита с толку из-за того, что Конгресс США вновь поднимает эту тему после того, как Правительство ФРГ достигло согласия с американским правительством в том, что против наших компаний санкций не будет. Разрешения для трубопровода получены правовым путём", — сказала она в беседе с изданием Spiegel.