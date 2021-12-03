Нагнетание напряжённости в связи с украинским кризисом производится Западом на основе тактики, используемой на протяжении многих лет для лоббирования собственных интересов. Таким мнением поделилась в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это их (западная. — Прим. Лайфа) тактика, это их стратегия на протяжении десятков лет. Они создают ситуацию напряжённости, ситуацию хаоса, управляемого, иногда теряют управление над созданным собственными руками хаосом для того, чтобы лоббировать свои интересы", — сказала она.

Как отметила дипломат, Запад использует такую тактику, так как "не может уже находиться в поле правовых отношений" на равных условиях, а для реализации этого неравенства придумывает всё новые и новые идеологические и политические модели. По мнению Захаровой, напряжение вокруг Украины нагнетается также путём "объяснения и реабилитации" Западом невыполнения Киевом Минских соглашений.

"В первую очередь это всевозможные учения, это поставка вооружений и применение этих вооружений в зоне конфликта, это выделение средств не на гуманитарные цели, а на военные цели", — сказала она и напомнила, что Россия не против помощи США, если она будет направлена на подталкивание Киева к реализации Минских соглашений.