Телеграм-канал SHOT опубликовал переговоры диспетчеров и пилотов самолёта S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана.

"Мы не можем справиться… стабилизировать... Пока ничё не можем, справиться со взлётом… Сильнейшее обледенение… Повторный заход... Чё делать?" — говорит на записи пилот.

Напомним, по предварительным данным, перед вылетом воздушное судно обработали автомобильной стеклоомывайкой. В итоге во время перелёта из Магадана в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров из-за обледенения двигателей. Пилоты смогли стабилизировать воздушное судно в ручном режиме и посадить его в Иркутске. На борту находились 202 пассажира и 7 членов экипажа.