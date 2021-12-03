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"Мы не можем справиться, ничё не можем": Опубликованы переговоры экипажа едва не разбившегося после вылета из Магадана самолёта S7

По предварительным данным, перед вылетом воздушное судно обработали автомобильной стеклоомывайкой. В итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров.

3 декабря, 19:10

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Опубликованы переговоры диспетчеров и экипажа едва не разбившегося из-за обледенения самолёта S7 из Магадана. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал переговоры диспетчеров и пилотов самолёта S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана.

"Мы не можем справиться… стабилизировать... Пока ничё не можем, справиться со взлётом… Сильнейшее обледенение… Повторный заход... Чё делать?" — говорит на записи пилот.

Самолёт S7 едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана

Самолёт S7 едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана

Напомним, по предварительным данным, перед вылетом воздушное судно обработали автомобильной стеклоомывайкой. В итоге во время перелёта из Магадана в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров из-за обледенения двигателей. Пилоты смогли стабилизировать воздушное судно в ручном режиме и посадить его в Иркутске. На борту находились 202 пассажира и 7 членов экипажа.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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