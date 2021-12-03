Самолёт S7 едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана

Самолёт российской авиакомпании S7, летевший рейсом Магадан – Новосибирск, попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Управление воздушным судном потеряно не было, сообщили в пресс-службе компании.

"Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан – Новосибирск самолёт попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошёл противообледенительную обработку, метеоусловия для взлёта соответствовали допустимым", — говорится в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, перед вылетом воздушное судно могли обработать автомобильной стеклоомывайкой. В итоге во время перелёта из Магадана в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров из-за обледенения двигателей. Пилоты смогли стабилизировать воздушное судно в ручном режиме и посадить его в Иркутске. На борту находились 202 пассажира и 7 членов экипажа.

Версию о нарушениях при обработке рассматривают и в S7 Airlines. В пресс-службе компании утончили, что не исключают такой вероятности. Там допускают, что обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и ещё до взлёта — на земле.