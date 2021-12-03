Актриса Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант
Дюжева познакомилась с Ниной Ургант на съёмочной площадке фильма "Девушка и Гранд".
Нина Ургант. © ТАСС / Бобылев Сергей
Нина Ургант была простым и общительным человеком в жизни, несмотря на свой статус известной актрисы. Она с большим уважением относилась ко всем, с кем ей приходилось работать, рассказала Марина Дюжева телеканалу "360".
"Чем больше актёр, тем меньше в нём показухи. Это очень простой, очень уважительный абсолютно со всеми человек. И вы видите, какого прекрасного сына и прекрасного внука она воспитала. Это редкость в актёрской семье, чтобы было настолько удачное потомство. Чрезвычайная редкость", — отметила Дюжева.
Их близкое знакомство произошло на съёмках фильма "Девушка и Гранд" в 1981 году — они играли мать и дочь. Дюжева подчеркнула, что у них сложилось лёгкое и замечательное общение.
Напомним, сегодня стало известно, что умерла Нина Ургант. Народной артистке РСФСР было 92 года. Причины смерти не сообщаются. Ургант стала родоначальницей знаменитой актёрской династии. С 1962 года она играла в Александринском театре Санкт-Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни.
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