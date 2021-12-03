Актриса Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант

Нина Ургант была простым и общительным человеком в жизни, несмотря на свой статус известной актрисы. Она с большим уважением относилась ко всем, с кем ей приходилось работать, рассказала Марина Дюжева телеканалу "360".

"Чем больше актёр, тем меньше в нём показухи. Это очень простой, очень уважительный абсолютно со всеми человек. И вы видите, какого прекрасного сына и прекрасного внука она воспитала. Это редкость в актёрской семье, чтобы было настолько удачное потомство. Чрезвычайная редкость", — отметила Дюжева.

Их близкое знакомство произошло на съёмках фильма "Девушка и Гранд" в 1981 году — они играли мать и дочь. Дюжева подчеркнула, что у них сложилось лёгкое и замечательное общение.