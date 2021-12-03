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Актриса Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант

Дюжева познакомилась с Ниной Ургант на съёмочной площадке фильма "Девушка и Гранд".

3 декабря, 15:41
<p><em style="font-style: italic;">Нина Ургант. </em>© ТАСС / Бобылев Сергей </p>

Нина Ургант. © ТАСС / Бобылев Сергей

Нина Ургант была простым и общительным человеком в жизни, несмотря на свой статус известной актрисы. Она с большим уважением относилась ко всем, с кем ей приходилось работать, рассказала Марина Дюжева телеканалу "360".

"Чем больше актёр, тем меньше в нём показухи. Это очень простой, очень уважительный абсолютно со всеми человек. И вы видите, какого прекрасного сына и прекрасного внука она воспитала. Это редкость в актёрской семье, чтобы было настолько удачное потомство. Чрезвычайная редкость", — отметила Дюжева.

Их близкое знакомство произошло на съёмках фильма "Девушка и Гранд" в 1981 году — они играли мать и дочь. Дюжева подчеркнула, что у них сложилось лёгкое и замечательное общение.

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Напомним, сегодня стало известно, что умерла Нина Ургант. Народной артистке РСФСР было 92 года. Причины смерти не сообщаются. Ургант стала родоначальницей знаменитой актёрской династии. С 1962 года она играла в Александринском театре Санкт-Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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