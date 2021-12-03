Умерла актриса Нина Ургант

В Санкт-Петербурге умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Александринского театра. Народной артистке РСФСР было 92 года. Причины смерти не сообщаются.

Нина Ургант — родоначальница известной актёрской династии. С 1962 года она играла в Александринском театре Санкт-Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.