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Умерла актриса Нина Ургант

Наибольшую популярность артистке принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".

3 декабря, 12:28
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<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

В Санкт-Петербурге умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Александринского театра. Народной артистке РСФСР было 92 года. Причины смерти не сообщаются.

Нина Ургант — родоначальница известной актёрской династии. С 1962 года она играла в Александринском театре Санкт-Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.

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Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье в возрасте 72 лет скончался советский мультипликатор Константин Романенко, работавший над созданием мультфильмов о приключениях кота Леопольда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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