Шаман Батыр предрекла конфликт из-за мистической истории с часами перед смертью Градского

Шаманка Елена Батыр прокомментировала в беседе с Лайфом мистический случай перед смертью певца Александра Градского, о котором рассказала его вдова Марина Коташенко. Дело в том, что в день трагедии остановились часы в доме, где жил певец с женой, а также в театре "Градский холл". Шаман связала это со "скрытыми деньгами" и финансовым конфликтом в театре.

По словам Батыр, подобное явление точно не символизирует какую-то порчу. Это показывает препятствие в делах человека, а смерть — это, естественно, препятствие в развитии дел. Если часы останавливаются, это означает, что человек имел не только большое профессиональное значение, но и огромный потенциал, который не раскрылся. Это ещё и признак того, что люди должны обратить внимание в знак уважения, добавила шаманка.