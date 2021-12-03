Шаман Батыр предрекла конфликт из-за мистической истории с часами перед смертью Градского
Такое явление означает, что человек имел не только большое профессиональное значение, но и огромный потенциал, который не раскрылся.
Фото © Instagram / aborgradsky
Шаманка Елена Батыр прокомментировала в беседе с Лайфом мистический случай перед смертью певца Александра Градского, о котором рассказала его вдова Марина Коташенко. Дело в том, что в день трагедии остановились часы в доме, где жил певец с женой, а также в театре "Градский холл". Шаман связала это со "скрытыми деньгами" и финансовым конфликтом в театре.
По словам Батыр, подобное явление точно не символизирует какую-то порчу. Это показывает препятствие в делах человека, а смерть — это, естественно, препятствие в развитии дел. Если часы останавливаются, это означает, что человек имел не только большое профессиональное значение, но и огромный потенциал, который не раскрылся. Это ещё и признак того, что люди должны обратить внимание в знак уважения, добавила шаманка.
"Тот факт, что часы остановились и в театре "Градский холл", может говорить о том, что там вероятно возникновение конфликта. Более того, этот конфликт начался ещё до смерти Градского. Причём он связан с работой театра, а второе дно показывает, что сопряжено это со "скрытыми деньгами". Начнётся какая-то катавасия. Возможно, хотят в аренду сдавать и неизвестно по каким ценам. Там не будет возникать вопросов, кто станет художественным руководителем, а вот именно конфликт упрётся в финансы", — пояснила собеседник Лайфа.
Напомним, 26 ноября Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с музыкантом состоялась в театре "Градский холл". Проводить Александра Борисовича в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья артиста: Пелагея, Леонид Агутин, Лев Лещенко, Григорий Лепс и многие другие. Гроб вынесли из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!"
Комментариев: 0