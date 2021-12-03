Журналист рассказал о мистическом случае в день смерти Градского
Странной историей с ним поделилась вдова композитора во время церемонии прощания.
Фото © ТАСС / Виноградов Сергей
Журналист Никита Турчин, побывавший на похоронах певца Александра Градского, рассказал о мистике, которая произошла после смерти музыканта.
На церемонии прощания с композитором Турчину удалось пообщаться с вдовой Градского Мариной Коташенко, которая рассказала, что в день смерти мужа часы в их доме, а также в театре "Градский холл" остановились. Журналист, в свою очередь, поделился таинственной историей с порталом BLITZ+.
"Я могу вам сказать инсайдерскую информацию. В день его смерти остановились часы в квартире, часы в театре. Такая таинственная история", — сказал Турчин.
Напомним, 26 ноября Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с музыкантом состоялась в театре "Градский холл". Проводить Александра Борисовича в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья артиста: Пелагея, Леонид Агутин, Константин Эрнст, Лев Лещенко, Григорий Лепс и многие другие. Гроб вынесли из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!" присутствующих.
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