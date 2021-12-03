Журналист рассказал о мистическом случае в день смерти Градского

На церемонии прощания с композитором Турчину удалось пообщаться с вдовой Градского Мариной Коташенко, которая рассказала, что в день смерти мужа часы в их доме, а также в театре "Градский холл" остановились. Журналист, в свою очередь, поделился таинственной историей с порталом BLITZ+.