65% россиян начали чаще пользоваться каршерингом во время пандемии

65% россиян стали чаще пользоваться услугами каршеринга во время пандемии, чем два года назад. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса (есть в распоряжении Лайфа), проведённого сервисом городской мобильности "Ситимобил", каршеринг-сервисом "Ситидрайв" и исследовательской компанией ResearchMe.

Согласно исследованию, примерно половину пользователей каршеринга в последнее время составляют люди старше 25 лет (42% опрошенных в возрасте от 25 до 36 лет, а также 33% — в возрасте от 35 до 44 лет). Основным преимуществом краткосрочной аренды автомобилей респонденты назвали отсутствие других людей в машине (35%). 34% указали на возможность ограничить не только свои социальные контакты, но и обезопасить своих детей и родственников от зоны риска. Более чем 20% отметили экономическую выгоду каршеринга. Кроме того, каждый пятый опрошенный считает, что каршеринг — это один из наиболее безопасных способов передвижения в нынешней эпидемиологической обстановке.

"Согласно результатам исследования, изменились и другие транспортные привычки россиян: 38% опрошенных признались, что стали меньше доверять общественному транспорту и реже выбирать его в качестве средства передвижения, 29% стараются по возможности ограничить использование любых видов транспорта. Чуть более четверти респондентов также отметили, что после наступления пандемии они стали более настроены на то, чтобы самим водить автомобиль", — отмечают авторы исследования.

В опросе принимали участие 1057 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. Участники могли выбрать более одного варианта ответа.