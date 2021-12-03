Сотрудница маникюрного салона в Москве лишилась желудка из-за щёлочи в банке энергетика

В Москве сотруднице одного из маникюрных салонов пришлось полностью удалить желудок после того, как она случайно выпила опасную щёлочь. История произошла ещё летом прошлого года, но девушка так и не получила компенсации, сообщает телеканал "360".

По словам пострадавшей, сотрудники салона часто друг друга угощали. Поэтому, увидев на столе энергетик, решила утолить жажду. В помещении тогда было +36 градусов. Однако в банке оказалась щёлочь.

"Сразу же пена изо рта, скорая помощь, реанимация. В течение полугода я нормально не могу питаться. Сужение пищевода, делали операции, нету теперь желудка, из желудка сделали пищевод", — рассказала девушка.

Выяснилось, что щёлочь, которая используется для удаления с инструментов ржавчины, хотела забрать домой коллега пострадавшей. Но в результате она просто оставила опасное вещество в банке на столе, при этом никак не подписав её. Кроме того, пострадавшая отмечает, что коллега даже не извинилась перед ней и не интересовалась, жива ли она. Уголовное дело, по словам девушки, так и не было возбуждено. Сейчас она наняла адвоката и пытается добиться реакции.