Рогозин заявил, что орбиту МКС скорректируют для уклонения от фрагмента ракеты США
Минимальное сближение со станцией на расстояние 5,4 км ожидается в 13:33 по московскому времени.
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Утром 3 декабря орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют для уклонения от фрагмента американской ракеты-носителя (РН) "Пегас" (Pegasus). Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Предварительно, 3 декабря с.г. в 10:58 мск планируется манёвр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска — 19.05.1994)", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.
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Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в пятницу фрагмент американской ракеты пройдёт от МКС на расстоянии всего 5,4 км. Минимальное сближение ожидается в 13:33 мск.
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