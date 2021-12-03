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Рогозин заявил, что орбиту МКС скорректируют для уклонения от фрагмента ракеты США

Минимальное сближение со станцией на расстояние 5,4 км ожидается в 13:33 по московскому времени.

3 декабря, 05:11
<p>Фото © <a href="https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Фото © NASA

Утром 3 декабря орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют для уклонения от фрагмента американской ракеты-носителя (РН) "Пегас" (Pegasus). Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Предварительно, 3 декабря с.г. в 10:58 мск планируется манёвр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска — 19.05.1994)", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

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Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в пятницу фрагмент американской ракеты пройдёт от МКС на расстоянии всего 5,4 км. Минимальное сближение ожидается в 13:33 мск.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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