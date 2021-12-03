Рогозин заявил, что орбиту МКС скорректируют для уклонения от фрагмента ракеты США

Утром 3 декабря орбиту Международной космической станции (МКС) скорректируют для уклонения от фрагмента американской ракеты-носителя (РН) "Пегас" (Pegasus). Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Предварительно, 3 декабря с.г. в 10:58 мск планируется манёвр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска — 19.05.1994)", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.