Российские учёные изобрели лекарство от тревожного расстройства для переболевших ковидом

Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) "Авинейро" разработал и тестирует новый противотревожный препарат "Авиандр", который в первую очередь должен помочь перенёсшим заболевание коронавирусом. Об этом рассказали пресс-службе НТИ.

Тревожные расстройства входят в число самых распространённых последствий ковида. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) характеризуется постоянным, нереалистичным и чрезмерным беспокойством о повседневных вещах. По данным ВОЗ, эта болезнь является шестой по частоте причиной утраты трудоспособности. В мире от ГТР страдает 300 миллионов человек.

"Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат "Авиандр"), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты", — приводит РИА "Новости" слова медицинского директора проекта "Авинейро" Елены Якубовой.

По её словам, в доклинических и клинических испытаниях второй фазы препарат показал высокую эффективность, безопасность и хорошую переносимость. Специалист отметила, что после 8-недельной терапии препаратом общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) уменьшался более чем в два раза. Кроме выраженного противотревожного эффекта, лекарство оказывало и явный антидепрессивный. Якубова добавила, что сейчас учёные ведут клинические испытания третьей фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, вызванные CoViD-19