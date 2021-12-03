Шестеро детей и четверо взрослых отравились угарным газом в селе в Якутии
Шесть человек находятся в реанимации. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Намском районе Якутии произошло массовое отравление угарным газом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
"В селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами десяти человек, в том числе шести детей. К месту происшествия убыла следственно-оперативная группа в составе пяти человек и одной ед. техники", — говорится в сообщении.
Уточняется, что шесть человек находятся в реанимации. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Прокуратура Намского района по факту инцидента организовала проверку.
"Предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключён бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом", — рассказали в надзорном ведомстве.
Ранее в Казани задержали производителя незамерзайки, которой отравилось 15 человек. Также был обнаружен незаконный цех по выпуску этого ядовитого "зелья", в которое вопреки закону добавлялся метанол.
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