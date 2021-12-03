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Шестеро детей и четверо взрослых отравились угарным газом в селе в Якутии

Шесть человек находятся в реанимации. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

3 декабря, 03:41

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Намском районе Якутии произошло массовое отравление угарным газом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами десяти человек, в том числе шести детей. К месту происшествия убыла следственно-оперативная группа в составе пяти человек и одной ед. техники", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что шесть человек находятся в реанимации. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура Намского района по факту инцидента организовала проверку.

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"Предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключён бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом", — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее в Казани задержали производителя незамерзайки, которой отравилось 15 человек. Также был обнаружен незаконный цех по выпуску этого ядовитого "зелья", в которое вопреки закону добавлялся метанол.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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