Шестеро детей и четверо взрослых отравились угарным газом в селе в Якутии

В Намском районе Якутии произошло массовое отравление угарным газом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами десяти человек, в том числе шести детей. К месту происшествия убыла следственно-оперативная группа в составе пяти человек и одной ед. техники", — говорится в сообщении.

Уточняется, что шесть человек находятся в реанимации. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура Намского района по факту инцидента организовала проверку.

"Предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключён бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом", — рассказали в надзорном ведомстве.