Во всех храмах Кемеровской области началась панихида по погибшим на шахте "Листвяжная"

Панихида по погибшим на шахте "Листвяжная" началась во всех храмах Кемеровской области, перед этим в память о горняках и спасателях по всему региону прошло возложение цветов. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

"В 8:21 (4:21 мск), ровно в то время, когда девять дней назад на шахте "Листвяжная" произошёл взрыв, по всему Кузбассу сегодня прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим", — отмечается в сообщении.