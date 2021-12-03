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Во всех храмах Кемеровской области началась панихида по погибшим на шахте "Листвяжная"

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв возложил цветы на Аллее шахтёрской славы в посёлке Грамотеино.

3 декабря, 03:19
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Панихида по погибшим на шахте "Листвяжная" началась во всех храмах Кемеровской области, перед этим в память о горняках и спасателях по всему региону прошло возложение цветов. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

"В 8:21 (4:21 мск), ровно в то время, когда девять дней назад на шахте "Листвяжная" произошёл взрыв, по всему Кузбассу сегодня прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим", — отмечается в сообщении.

"Сидим и головы опустили": Владелец "Листвяжной" на встрече с президентом вспоминал о деньгах и особняках

"Сидим и головы опустили": Владелец "Листвяжной" на встрече с президентом вспоминал о деньгах и особняках

Глава Кемеровской области возложил цветы на Аллее шахтёрской славы в посёлке Грамотеино.

Спасатели установили местонахождение тел 14 погибших на шахте "Листвяжная"

Спасатели установили местонахождение тел 14 погибших на шахте "Листвяжная"

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. После аварии на поверхность подняли тела 22 человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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