Минобороны рассекретило уникальные документы о контрнаступлении под Москвой зимой 1941-го

Министерство обороны опубликовало секретные архивные документы о контрнаступлении Красной армии под Москвой зимой 1941 года. Материалы размещены на сайте ведомства в новом мультимедийном разделе "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается".

Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта под руководством генерала армии Георгия Жукова началось 5 декабря 1941 года. По итогам этой операции немецко-фашистские захватчики были отброшены на сотни километров от столицы. В разделе впервые опубликованы оперативная карта Генштаба Красной армии с замыслом контрнаступления, журналы боевых действий соединений фронта, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий, наградные материалы.

"Вся эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название "Московская зона обороны", которая по замыслу ВГК тов. Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения и развёртывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар", — говорится в документе.

Как уточняется, в журнале боевых действий Западного фронта с 28 ноября по 5 декабря 1941 года подробно описана обстановка под Москвой на всех направлениях. Согласно документу, особо ожесточённые бои шли на правом крыле фронта, где в ноябре гитлеровцев сдерживали 30-я и 16-я армии, впоследствии усиленные 1-й ударной и 20-й армиями. Результатом действий войск правого крыла Западного фронта (30-я, 16-я армии) и своевременного ввода на этот участок резервов (1-я ударная, 20-я армии) стал срыв немецко-фашистского наступления на севере. В ночь с 5 на 6 декабря действующие на этом участке советские войска перешли в контрнаступление, при котором они отбросили противника от Москвы на 90–110 километров.