Алек Болдуин назвал смертельный выстрел на съёмочной площадке самопроизвольным

Американский актёр Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". В беседе с телеканалом ABC он заявил, что смертельный выстрел в оператора картины был самопроизвольным.

Напомним, накануне вышел анонс интервью, где артист заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера. Также он отметил, что бутафорское оружие не должно было быть заряжено боевым патроном. Актёр не знает, как он оказался в барабане.

"Сцена: двое парней загнали меня в угол, думают, что я ранен, но я отвлекаю их, выхватываю пистолет, направляю — снято", — рассказал Болдуин в интервью.

По его словам, эту сцену многократно репетировали, погибшая оператор Халина Хатчинс указывала, как нужно направлять оружие. При этом никогда не требовалось нажимать на спусковой крючок.

"Я направлял в камеру — ты видишь это, видишь это? — Бам. — Оружие должно было быть пустым. Мне сказали, он пустой", — отметил актёр.

Болдуин считает, что ему не будет предъявлено официальных обвинений.