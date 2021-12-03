Алек Болдуин назвал смертельный выстрел на съёмочной площадке самопроизвольным
Артист считает, что ему не будет предъявлено официальных обвинений в убийстве оператора Халины Хатчинс.
Алек Болдуин. Фото © ТАСС / АР
Американский актёр Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". В беседе с телеканалом ABC он заявил, что смертельный выстрел в оператора картины был самопроизвольным.
Напомним, накануне вышел анонс интервью, где артист заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера. Также он отметил, что бутафорское оружие не должно было быть заряжено боевым патроном. Актёр не знает, как он оказался в барабане.
"Смущает один жест": Физиономист Крутилин "прочитал" лицо Болдуина во время первого интервью после трагедии на съёмках
"Сцена: двое парней загнали меня в угол, думают, что я ранен, но я отвлекаю их, выхватываю пистолет, направляю — снято", — рассказал Болдуин в интервью.
По его словам, эту сцену многократно репетировали, погибшая оператор Халина Хатчинс указывала, как нужно направлять оружие. При этом никогда не требовалось нажимать на спусковой крючок.
"Я направлял в камеру — ты видишь это, видишь это? — Бам. — Оружие должно было быть пустым. Мне сказали, он пустой", — отметил актёр.
Болдуин считает, что ему не будет предъявлено официальных обвинений.
Интервью ABC стало первым официальным заявлением артиста после трагедии. Болдуин пояснил, что согласился на него, так как не может ждать официального объявления властей.
Напомним, инцидент произошёл 22 октября. Патрон в револьвере Болдуина оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Хатчинс погибла. Спустя месяц её прах захоронили. Позже стало известно, что на съёмках фильма с Болдуином пострадал ещё один человек.
Как сообщал Лайф, помимо актёра в деле проходит ещё два человека — эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съёмочной площадке, а также ассистент режиссёра Дэйва Голлса, передавший Болдуину пистолет. Как выяснилось, первая ранее признавалась в неготовности к такой работе, говоря о том, что заряжать оружие холостыми патронами для неё "самое страшное".
Комментариев: 0