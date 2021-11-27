В Рязани семья с двумя детьми отравилась угарным газом
Предварительно, причиной несчастного случая стала неисправность газовой колонки в квартире.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
В Рязани семья с двумя детьми госпитализирована с отравлением угарным газом. Пострадавшие выжили, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"По предварительным данным, произошло отравление угарным газом двоих взрослых и двоих детей в Рязани. Все живы, доставлены в лечебные учреждения. Обстоятельства выясняются", — сообщили в ведомстве.
Также уточняется, что мужчину уже выписали, в ближайшее время он планирует забрать детей. Предварительно, причиной отравления стала неисправность газовой колонки в квартире.
Ранее в Ростовской области отравилась семья из шести человек, в итоге одна девочка погибла на месте, её сестра умерла в медучреждении. Четверо выживших были доставлены в реанимационное отделение больницы. Затем специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое могло стать причиной отравления семьи. 22 ноября стало известно, что количество жертв увеличилось.
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