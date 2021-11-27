В Рязани семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В Рязани семья с двумя детьми госпитализирована с отравлением угарным газом. Пострадавшие выжили, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, произошло отравление угарным газом двоих взрослых и двоих детей в Рязани. Все живы, доставлены в лечебные учреждения. Обстоятельства выясняются", — сообщили в ведомстве.