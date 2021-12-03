Овечкин отправил американца в нокаут в матче НХЛ против "Чикаго"

"Вашингтон Кэпиталз", за который выступают россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, в серии буллитов потерпел поражение от "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счётом 3:3. В составе "Вашингтона" заброшенной шайбой отметился Кузнецов, а результативная передача на счету Овечкина. В активе последнего в текущем сезоне 38 (19 голов + 19 передач) очков в 24 матчах, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона 2021/22, уступая нападающим "Эдмонтона" Леону Драйзайтлю (41, 20+21) и Коннору Макдэвиду (40, 15+25). На счету Кузнецова в этом сезоне 28 (8+20) очков.

Однако самый яркий момент поединка оказался не связан с заброшенными шайбами. Во втором периоде Овечкин провёл жёсткий силовой приём и буквально снёс соперника. Под раздачу попал Коннор Мёрфи. Россиянин разогнался и так сильно приложил оппонента, что тот улетел в нокаут. На площадку немедленно вышел врач. Американский хоккеист с трудом поднялся со льда и сразу отправился в раздевалку — для него игра закончилась. На Овечкина попытался наброситься партнёр Мёрфи по команде — Джейк Маккейб, но судьи остановили его.

Результативная передача стала для Овечкина 609-й в 1221-м матче НХЛ. По этому показателю он догнал словака Мариана Госсу и теперь делит с ним 88-е место. На 87-й строчке находится Род Жильбер (615 передач).