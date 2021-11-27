Жвачка против CoViD-19: Как работает созданное учёными необычное лекарство Эксперименты показали, что новое средство блокирует распространение вируса в слюне 26 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Что за жвачка

Речь идёт о научной работе исследователей Университета Пенсильвании (США). Результаты они опубликовали в издании Molecular Therapy. В статье учёные описали, как создали особую жевательную резинку и путём лабораторных экспериментов установили, что она помогает бороться с ковидом.

Авторы подчёркивают, что считают принципиально важным найти способ обезвредить коронавирус именно в ротоглотке, потому что это, так же как и нос, — главные ворота, через которые патоген проникает в организм, и слюна для него — самая что ни на есть благодатная среда. До сих пор самым простым способом защиты ротоглотки от инфекции считалось полоскание противомикробными средствами, но эта процедура, как отметили учёные, имеет кратковременный эффект. Именно поэтому у них возникла идея создать способ более долгой обработки.

Из чего она состоит

Согласно описанию, сделана в виде таблетки весом в 2 грамма. Она представляет собой спрессованный порошок растительного происхождения. Как объясняется в статье, за основу взяли один из видов салата. Его замораживали, высушивали, измельчали, вращали на центрифуге, и всё это нужно было для того, чтобы в конечном продукте получить как можно больше определённых белковых структур, которые есть на клетках этого салата. И тут возникает вопрос, почему нельзя просто жевать салат: дело в том, что путём всех этих процедур надо было отделить эти структуры от самих клеток — они нужны отдельно.

Фото © Molecular therapy

И структуры эти — не что иное, как прославленный пандемией рецептор АПФ2 (по-английски ACE2) — ангиотензинпревращающий фермент. За этим сложным названием кроется, скажем так, "рука", за которую очень удобно цепляться своими шипами коронавирусной частице. После такого рукопожатия клетка "заглатывает" патогенную частицу и становится фабрикой для производства репликантов. Эти рецепторы покрывают клетки, которыми выстлана внутренняя поверхность всех кровеносных сосудов, они есть в лёгких, кишечнике, и, вообще, наверное, правильнее задаться вопросом, где их нет: они повсеместны в человеческом организме. И их наличие на клетках салата сочли замечательным шансом проделать очень интересный трюк — по сути, обмануть коронавирус.

Как это работает

Опять же, на первый взгляд, непонятно: если ковидной частице так нравятся эти рецепторы, так зачем же ей их ещё и нарочно подкидывать? А затем, чтобы SARS-Cov-2 радостно хватался за отдельно болтающиеся белки ACE2 и не получал того, чего хотел: после этого никто его не проглотит, потому что он цепляется за "руки" без "тела". И поскольку его шипы благополучно прикрепились к тому, что ему подбросили, то эти шипы теперь заняты и не могут приставать к рецепторам клеток человеческого организма. Более того, как объясняется в статье, эти отдельные рецепторы из салата связываются не только со спайк-белком (шипом) коронавируса, но и со структурами на поверхности клеток и таким образом перекрывают доступ в эти клетки.

Действие получившегося порошка проверяли двумя способами. Во-первых, на заражённых ковидом клетках хомяка — у этих животных тоже имеются ACE2. А во-вторых, препарат смешивали с образцами слюны пациентов с подтверждённым коронавирусом. Сообщается, что сделанные после этого ПЦР-тесты показали на 95% сниженное количество SARS-Cov-2. Учёные подчеркнули, что противовирусный эффект есть даже при дозировке 25 и 50 миллиграммов.

Авторы Адель Романенкова