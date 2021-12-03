Учёные из ЮАР выяснили, что омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом
Исследование показало высокую способность нового штамма обходить иммунитет, приобретённый после перенесённого коронавируса, чего не было при "дельте" и "бете".
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При новом штамме коронавируса "омикрон" риск повторного заражения в три раза выше, чем при вариантах "дельта" и "бета". К такому выводу пришли учёные из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), сообщает Reuters.
Исследование показало высокую способность нового штамма обходить иммунитет, приобретённый после перенесённого ковида, чего не было при "дельте" и "бете".
"Доказательства на уровне населения предполагают, что штамм "омикрон" связан со значительной способностью обходить иммунитет от прошлых заражений... Риск повторного заражения омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами", — отмечают эксперты.
По их словам, это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения.
Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг на брифинге представительства ВОЗ по Африке заявила, что переболевший одним из предыдущих вариантов коронавируса человек не защищён от штамма "омикрон".
"Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР", — сказала фон Готтберг.
Специалист подчеркнула, что от тяжёлого протекания болезни, госпитализации и смерти защищает вакцинация.
Коронавирус: Главное
Как сообщал Лайф, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола, потому что его распространение происходит очень быстро и представляет серьёзную угрозу для мирового сообщества.
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