Учёные из ЮАР выяснили, что омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом

При новом штамме коронавируса "омикрон" риск повторного заражения в три раза выше, чем при вариантах "дельта" и "бета". К такому выводу пришли учёные из Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), сообщает Reuters.

Исследование показало высокую способность нового штамма обходить иммунитет, приобретённый после перенесённого ковида, чего не было при "дельте" и "бете".

"Доказательства на уровне населения предполагают, что штамм "омикрон" связан со значительной способностью обходить иммунитет от прошлых заражений... Риск повторного заражения омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами", — отмечают эксперты.

По их словам, это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения.

Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг на брифинге представительства ВОЗ по Африке заявила, что переболевший одним из предыдущих вариантов коронавируса человек не защищён от штамма "омикрон".

"Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР", — сказала фон Готтберг.