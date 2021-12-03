Адвокаты всех фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест
По делу проходят директор шахты Сергей Махраков, его зам Андрей Молостов, начальник участка шахты Сергей Герасименок и два инспектора Ростехнадзора — Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области
Адвокаты всех фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.
"Защитниками всех обвиняемых поданы апелляционные жалобы", — цитирует инстанцию ТАСС.
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Фигурантами дела о взрыве являются пять человек, все они арестованы. Это главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, директор шахты Сергей Махраков, замдиректора Андрей Молостов и начальник участка шахты Сергей Герасименок.
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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. После аварии на поверхность подняли тела 22 человек.
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