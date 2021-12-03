Адвокаты всех фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест

Адвокаты всех фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжная" обжаловали их арест. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

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Фигурантами дела о взрыве являются пять человек, все они арестованы. Это главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, директор шахты Сергей Махраков, замдиректора Андрей Молостов и начальник участка шахты Сергей Герасименок.