Коттеджи, квартиры и казённый "лексус": Откуда у директора кузбасской шахты "Листвяжная" дорогое жильё в Москве Почти все погибшие на "Листвяжной" шахтёры получали мизерные зарплаты и рисковали жизнью. Зато директор Сергей Махраков процветал и покупал недвижимость в Москве. 30 ноября, 18:03 Директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков. Фото © ТАСС / Максим Киселев

Руководители шахты "Листвяжная", где погиб 51 человек, делают всё, чтобы замять скандал. Не дают журналистам общаться с шахтёрами, ссылаясь на коронавирус. Отрицают заклеивание скотчем газоанализаторов, чтобы работа не останавливалась. Не признает вину и арестованный директор злополучной шахты — 47-летний кузбассец Сергей Махраков. Ему инкриминируют статью 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкции по ней — до семи лет тюрьмы.

Директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков посередине. Фото © VK / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО

А ведь буквально в августе директор "Листвяжной" Сергей Махраков признавался лучшим среди руководителей шахт Кузбасса. Вплоть до аварии его карьера развивалась превосходно. Судя по активам, которые обнаружил Лайф, с деньгами у него всё было хорошо. В отличие от шахтёров.

В кемеровском городке Белово, где находится шахта "Листвяжная", он занимает добротный и просторный коттедж, который Лайф снял с высоты. Семье Махракова есть где остановиться в Москве. У директора в собственности две дорогие квартиры в столичном районе Раменки. Там живут его жена, сын и дочь.

Коттедж и квартиры Сергея Махракова. Видео © SHOT

В жилом комплексе бизнес-класса "Доминион" — это высотка на Ломоносовском проспекте в стиле сталинский ампир — у Махракова апартаменты на 128 квадратов и машиноместо. Ещё директору принадлежит студия площадью 95 м² в ЖК "Мосфильмовский". Это добротный дом с высокими потолками рядом с Воробьёвыми горами и съёмочными павильонами "Мосфильма". Обе московские квартиры Махракова тянут на 120 миллионов рублей. Рядовому шахтёру пришлось бы зарабатывать на такую квартиру более века.

Машина у директора шахты тоже достойная — паркетник Mercedes GLE 300. В салонах такой стоит около семи миллионов.

Зато у его супруги был странный автотранспорт. Например, Мария Махракова в августе 2020 года продала в Белове через "Авито" автовышку ГАЗ за полмиллиона рублей. Отметим, что Махракова никогда не владела бизнесом и не работала гендиректором.

Директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков и его жена Мария на отдыхе в экзотической стране. Фото © VK / Иван Махраков

Сын директора — 25-летний Иван Махраков — живёт достойно. Недавно он сменил кроссовер Audi Q5 на новое купе Mercedes E200. В 2017-м он как ипэшник зарегистрировал автомойку в районе станции "Волоколамская". По данным налоговой службы, в начале текущего года его предприятие закрылось. Несмотря на это, Иван продолжает набирать сотрудников на несуществующие ИП. Возможно, работа идёт нелегально. Через "Авито" он нанял полировщика и мастера химчистки. А вчера обновил вакансию таргетолога.







В 2017–2018 годы Махраков-младший парковался в Москве на внедорожнике Lexus GX400 с номерами Кемеровской области. Тогда же эта машина в Раменках попала в ДТП. Как выяснилось, внедорожник принадлежит шахте "Листвяжная". На этой служебной машине ездила вся семья директора. В середине 2021 года руководство шахты заложило её в банк, а месяц назад судебные приставы запретили любые регистрационные действия с ней. Вероятно, из-за просроченных платежей по долгу.

Не исключено, что в рамках уголовного дела все активы Махракова будут арестованы. Если суд назначит ему штраф или в деле будут многомиллионные гражданские иски, имущество будет продано.