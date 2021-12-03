“Ничто не защитит в случае столкновения”: Эксперт рассказал о летящем к МКС обломке старой американской ракеты В Институте космических исследований объяснили, от чего зависят шансы избежать катастрофы на орбите. 2 декабря, 21:40 Фото © CORBIS / Corbis via Getty Images

Что за фрагмент приближается к МКС

По данным Роскосмоса, речь идёт об одной из ступеней американской ракеты Pegasus ("Пегас"). Это крылатый трёхступенчатый носитель от компании Orbital Science Corporation, который летает с 1990-х годов и по сей день. Доставляет на орбиту спутники. Крыло облегчает подъём, но садиться обратно на Землю, как наш "Байкал", ракета на нём не может. То есть она не возвращается: частично сгорает, частично падает в океан, а что-то, как мы сейчас убеждаемся, становится космическим мусором на долгие годы.

Ракета-носитель Pegasus. Фото © Wikipedia

Интересна схема запуска: сначала ракету поднимает в небо самолёт (она закрепляется у него под правым крылом) и лишь через час после взлёта на высоте 12 километров она отделяется, а через пять секунд включает собственный твердотопливный двигатель. За минуту и 17 секунд носитель достигает высоты 61 километра, и там отпадает его первая ступень. Та же участь ожидает вторую через такой же промежуток времени. Но есть разница: вторая ступень отделяется на высотах, где уже вакуум, то есть это сотни километров. Соответственно, третья ступень становится ненужной ещё выше. А иногда для выхода на заданную орбиту добавляют и четвёртую.

С которой же частью "Пегаса" Международной космической станции предстоит свидание? Как объяснил Лайфу ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, в любом случае это явно не первая ступень: та и не покидала пределов атмосферы, стала падать сразу же после отделения. То есть это какая-то из самых верхних ступеней.

Его орбита должна была быть выше 600 километров в перигее, это я точно могу сказать Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Сообщается, что это фрагмент "Пегаса", запущенного в 1994 году. Тогда в космос отправили сразу три такие ракеты, но один из запусков можно сразу вычёркивать из списка подозреваемых: он был неудачный, случилась потеря управления через 35 секунд после старта, полёт был прерван. Та ракета не успела высоко подняться. Остаются два варианта. Первый — запуск с базы ВВС США "Эдвардс" аппарата для научных экспериментов STEP-2. Надо сказать, там был частичный сбой и примечательно, что проблема возникла именно с верхней ступенью носителя. И тем не менее спутник благополучно достиг своей орбиты — 601–820 километров. И второй вариант — доставка на орбиту спутника APEX, это была полностью успешная миссия, аппарат работал на высотах от 361 до 2540 километров.

Напомним, орбита МКС — это около 400 километров. На самом деле сближение обломка со станцией в любом случае означает, что ему недолго осталось, объяснил эксперт.

МКС уже летает немножко в атмосфере, и то, что туда попадает, очень быстро атмосферой выметается, входит в атмосферу и так далее. Те, что на высоте 400 километров, они в среднем будут летать ещё года три, даже меньше, это зависит от размеров и других параметров. Но то, что выше, может болтаться очень долго Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Насколько опасен летящий обломок?

Пока что речь идёт лишь о сближении: 3 декабря 2021 года на расстоянии в 5,4 километра от Международной космической станции окажется отработанная ступень "Пегаса". Как сообщала пресс-служба "Роскосмоса", решение о необходимости манёвра уклонения не принято. Совсем недавно на этом же расстоянии от МКС был Falcon 9, и никаких проблем это не вызвало.

Аппарат летит с предсказуемыми траекторными данными. Конечно же, там тоже могут быть ошибки в прогнозе, но пролёт на расстоянии в пять километров позволяет с достаточной уверенностью сказать, что столкновения гарантированно не будет Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Предсказуемость полёта любого объекта в космосе — ключевой фактор для оценки риска столкновения, подчеркнул доктор физико-математических наук. По его словам, сейчас в околоземном пространстве примерно 25 тысяч объектов, занесённых в каталог как космический мусор. А туда добавляют только то, за чем можно хоть как-то проследить и рассчитать, где окажется этот предмет минимум через двое суток. То есть кроме них имеется ещё некое количество совершенно непредсказуемой мелочи. Именно в этом заключается разница между сравнительно крупным фрагментом ракеты и разлетевшимся недавно на части советским спутником, подчеркнул Натан Эйсмонт.

Моя точка зрения, что сбитый спутник, конечно, хуже. Перед тем как сбить спутник, нужно было понять, представляют ли угрозу осколки, которые после этого образуются. И предсказать, куда полетят фрагменты, прямо скажем, невозможно. Конечно, здесь оценивались эти риски, и кто-то взял на себя смелость сказать, что нет, точно не попадёт. Слава богу, что тот, кто взял на себя эти риски, оказался прав Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Попадание даже мелкого объекта в станцию может обернуться катастрофой, убеждён учёный.

Иногда в масс-медиа пишут, что, мол, делают материалы для защиты от столкновений. Ерунда всё это. Если фрагмент там 10 сантиметров, всё, привет. Там скорость на встречных курсах может быть 15 километров в секунду, какая там защита? Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Насколько трудно уклоняться от космического мусора?

Манёвры уклонения усложняют жизнь, с моей точки зрения, очень сильно. Те, кто делает эти уклонения, это те, кто занимается аппаратами дистанционного зондирования Земли, и в значительной мере это частные фирмы. Они там сами следят за ситуацией на орбите: будет столкновение или нет. И они совершают уклонения примерно пять раз в год, это часто. Это же происходит на нервах: прохлопают, не прохлопают. Это нервно Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Обломки ракет в космосе — это нормально?

По текущим международным нормам — нет, заверил учёный. Он рассказал, что несколько лет назад Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях принял соответствующие правила. Согласно им, ракета-носитель после доставки аппарата на орбиту должна сразу же и полностью вернуться обратно в атмосферу. Вот, например, что написано в документе 2007 года "Руководящие принципы Комитета по использованию космического пространства в мирных целях по предупреждению образования космического мусора":

"Космические аппараты и орбитальные ступени ракет-носителей, которые завершили свои полётные операции на орбитах, проходящих через район НОО, должны быть уведены с орбиты контролируемым образом. Если это не представляется возможным, то они должны быть удалены с орбит во избежание их длительного нахождения в районе НОО".

Эти правила в основном не нарушаются, но иногда бывает. Китайцы недавно нарушили со своими упражнениями по построению своей обитаемой станции. Не то чтобы там надолго, но не по правилам, не знаю, что им помешало. Запуски, которые производятся "Роскосмосом", выполняются в соответствии с этими правилами. И русские начали следовать им ещё раньше, и инициатором принятия этих правил было наше Министерство иностранных дел Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Но, как мы уже поняли, тот "Пегас" запущен в 90-е, когда ООН ещё не установила строгих требований. Следовательно, в смысле обломков ракет сейчас в космосе в основном всё то, что запустили до принятия этих правил.

Авторы Адель Романенкова