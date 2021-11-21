Выглядит страшно: Какие советские спутники до сих пор на орбите и в чём их опасность Ведущий научный сотрудник Института космических исследований — о том, куда могут полететь обломки аппарата "Космос-1408" и сколько ещё хлама летает вокруг Земли. 20 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Это короткое видео производит впечатление, если знать, что именно снято: летящие обломки советского военного спутника "Космос-1408". Ролик предоставила американская компания Numerica, у неё есть целая сеть наземных телескопов для отслеживания спутников и вообще ближнего космоса.

In addition to these images, Slingshot Aerospace’s partner @numerica_corp has also provided a video from shortly after impact. The circled areas show the newly created debris in LEO from the Russian anti-satellite test (#ASAT) against #Cosmos1408. pic.twitter.com/E1FZbjVZEy — Slingshot Aerospace (@sling_shot_aero) November 15, 2021

"Космос-1408" запустили в 1982 году, тогда он занял своё место на орбите высотой примерно в 650–680 километров и совершал один оборот почти за 100 минут. За прошедшие почти 40 лет он понемногу приближался к Земле под действием гравитации, но всё равно оставался выше МКС. Напомним, Международная космическая станция работает на высоте около 400 километров.

Этот спутник уже много лет не работал — типичный экземпляр космического мусора. Поэтому его и выбрали как подходящую мишень для испытаний противоспутниковой ракеты. Надо сказать, это уже не первое и не второе подобное мероприятие в мире. Стоит вспомнить хотя бы сбитый Китаем в 2007 году метеоспутник — тогда в разные стороны разлетелись две тысячи обломков. Или американскую ракету ASM-135, запущенную в 1985 году. Её задачей было ударить по отработавшему своё спутнику Пентагона.

Всё это, конечно, обостряет и без того неспокойную ситуацию с космическим мусором, потому что помимо таких военных демонстраций на орбите случаются и столкновения аппаратов. Взять, например, инцидент 2009 года: тогда друг в друга ударились советский зонд "Космос-2251" и американский Iridium-33. От них осталось 1150 обломков. Многие из них были настолько крупными, что их было даже видно на экранах радаров. А ещё бывают самопроизвольные взрывы — из-за перегрева остатков топлива в баках. Плюс по разным причинам от аппаратов отламываются детали. Одним словом, хаос. Причём то количество обломков, которое удаётся подсчитать, — это лишь более-менее крупные, а именно от 10 сантиметров. Всё, что мельче, вообще счёту не поддаётся. А ведь даже мельчайшая песчинка на орбите может, к примеру, пробить скафандр или обшивку станции, потому что она носится там с чудовищной скоростью.

Прогнозы на этот счёт в основном примерно такие: скоро в околоземном пространстве станет тесно, хлам будет мешать работающим спутникам и угрожать космическим станциям, а в конце концов у Земли сформируется кольцо, как у Сатурна.

Положение дел с космическим хламом Лайфу разъяснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Что будет дальше с этими осколками?

"Всё зависит, конечно, от размеров, но, если брать размеры, которые подходят под каталогизацию, орбиты которых известны, значительная их часть — то есть те самые 1500 — попала немедленно в каталог. Это те осколки, размер которых больше 10 сантиметров. То, что они попали в каталог, означает, что их орбиты предсказуемы по крайней мере на двое суток. Предсказать на большее время очень сложно, практически невозможно, а на двое суток можно, и это есть в каталоге, кто угодно может зайти в каталог NASA. Такой же каталог есть и у нас, но туда вы зайти, конечно, не сможете — для этого нужно специальное разрешение, в общем, морока".

"Конечно, большая их часть находится в области ощущаемого торможения атмосферой, то есть они в основном войдут в плотные слои атмосферы и сгорят. Но какие-то, наверное, сгорят не слишком быстро, десятилетия могут оставаться".

Что если все страны начнут активно испытывать противоспутниковое оружие?

Противоспутниковая ракета ASM-135 ASAT. Фото © Wikipedia

"Они не начнут. Люди нормальные в основном, кто этим занимается, и они знают, к чему это приводит. Я думаю, такое понимание уже пришло. Может быть, это было последнее испытание. То, что они сейчас продемонстрировали, я не знаю, зачем продемонстрировали. Вряд ли это будут повторять".

Сколько в космосе мусора?

"Объектов тьма, их 25 тысяч. Это только те объекты, которые каталогизированы, то есть их размер больше 10 сантиметров. А вообще их там до сотни тысяч".

"Российский вклад заметный, может быть, приближается к трети. Но свой вклад внесли и американцы, и китайцы".

"Они все постепенно падают, и в этом есть некое счастье. Если аппараты летают в перигее выше 600 километров, то уже их торможение атмосферой не столь велико, чтобы в какое-то приемлемое время они вошли в атмосферу, то есть там они могут летать долго".

Какие ещё советские аппараты до сих пор на орбите?

"Есть так называемые орбиты захоронения, орбиты с высотами более 900 километров. Вот если туда отправить аппарат, то он там пробудет очень долго, чуть ли не сто лет, можно сказать. И в СССР эти орбиты использовали как орбиты захоронения аппаратов с радиоактивными источниками энергии — с реакторами. Примерно штук тридцать таких аппаратов в советское время были отправлены и сейчас там летают. Мы все надеемся, что с ними ничего не случится, в атмосферу они не скоро войдут. Но всё равно неприятности с ними случаются. С одним из них что-то случилось, непонятно что, но его реактор разрушился, и разлетелись мелкие осколки, такие "капли", а они тормозятся атмосферой существенно эффективнее. Слава богу, всё рассеялось, никто не пострадал, но сам факт: то, что считалось абсолютно надёжным, таковым не оказалось. И обломки упали на территорию Канады, был некий скандал, который удалось уладить".

"Сказать, что только русские такие аппараты запускали, нельзя. Русские запустили больше всех. Американцы запустили, по-моему, штуки три и прекратили: поняли, что это большой риск. А в СССР продолжали эту практику существенно дольше".

Как быть со Starlink и другими "созвездиями" спутников связи?

Ракета SpaceX Falcon 9 стартует с 29-й партией из примерно 60 спутников в рамках создания широкополосной интернет-сети SpaceXs Starlink. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket

"Это серьёзная проблема. Даже астрономы уже забеспокоились. Сейчас же всё это фиксируется, и то, что сейчас видно на небе, выглядит просто устрашающе. Номинально они впоследствии входят в атмосферу — и всё нормально, но если что-то с ними случится, что тогда? Существует договор по мирному использованию космического пространства, там правил очень много, в значительной степени всё зарегулировано. И эти правила продолжают ужесточаться".

Когда в космосе наконец начнут уборку?

"Это очень дорого. Но, я думаю, в какой-то момент все поймут, что, как бы ни было дорого, всё равно дешевле всё-таки это сделать. Существующие технологии все на уровне концепций, причём не до конца испытанных концепций. Всерьёз пока никто ничего не предложил такого, что можно использовать практически".

"Был, если не ошибаюсь, испытан гарпун, вот он подлетает, подтягивает к себе и потом вместе с собой уводит это всё в атмосферу. Но это всё не имеет, по-моему, перспективы. Более перспективно — но это не было на самом деле проверено — это с помощью лазера. Направляется лазерный луч достаточно мощный, и, когда он попадает на объект, происходит испарение материала этого объекта. При этом воздействует не свет, а реактивная сила, которая получается в результате испарения. Если правильно направить, то эта сила будет давать импульс на снижение, и этот обломок теряет скорость, входит в атмосферу, и всё хорошо. Это то, что предлагалось серьёзными людьми, но испытано не было".

Авторы Адель Романенкова