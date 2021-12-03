Центробанк отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование"

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО "АСКО-Страхование", зарегистрированного в Челябинске. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

В документе говорится, что страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств. Также на портале ЦБ появился приказ о назначении временной администрации ПАО "АСКО-Страхование" в связи с отзывом лицензии.