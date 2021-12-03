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Центробанк отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование"

Сообщается, что компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств.

3 декабря, 05:13
<p>Фото © ТАСС / Зотов Алексей</p>

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО "АСКО-Страхование", зарегистрированного в Челябинске. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

В документе говорится, что страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств. Также на портале ЦБ появился приказ о назначении временной администрации ПАО "АСКО-Страхование" в связи с отзывом лицензии.

ЦБ отозвал лицензию у московского "Орбанка"

ЦБ отозвал лицензию у московского "Орбанка"

Ранее Лайф писал, что Банк России сообщил об отзыве лицензии у коммерческого банка "Спутник".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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