Центробанк отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование"
Сообщается, что компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО "АСКО-Страхование", зарегистрированного в Челябинске. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
В документе говорится, что страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств. Также на портале ЦБ появился приказ о назначении временной администрации ПАО "АСКО-Страхование" в связи с отзывом лицензии.
Ранее Лайф писал, что Банк России сообщил об отзыве лицензии у коммерческого банка "Спутник".
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