В России за год взлетел спрос на дорогие товары и предметы роскоши

В России за год значительно вырос спрос на дорогостоящие товары длительного пользования и предметы роскоши. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК.

Аналитики сравнили временной промежуток с января по сентябрь прошлого года с аналогичным периодом текущего. Так, выяснилось, что в 2021 году часов было продано на 37,5% больше, смартфонов — на 27,9%, ювелирных украшений — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%.

По сравнению с допандемийным годом продажи часов и мобильных телефонов выросли в полтора раза. Также карантинные ограничения стали причиной роста спроса на компьютеры. Продажи автомобилей за два года выросли на четверть.