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В России за год взлетел спрос на дорогие товары и предметы роскоши

Причём аналитики зафиксировали рост продаж в том числе и по сравнению с доковидным годом.

3 декабря, 05:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за год значительно вырос спрос на дорогостоящие товары длительного пользования и предметы роскоши. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК.

Аналитики сравнили временной промежуток с января по сентябрь прошлого года с аналогичным периодом текущего. Так, выяснилось, что в 2021 году часов было продано на 37,5% больше, смартфонов — на 27,9%, ювелирных украшений — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%.

По сравнению с допандемийным годом продажи часов и мобильных телефонов выросли в полтора раза. Также карантинные ограничения стали причиной роста спроса на компьютеры. Продажи автомобилей за два года выросли на четверть.

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Ранее Лайф писал, что в России резко вырос спрос на одежду и аксессуары для питомцев.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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