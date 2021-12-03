Нарышкин в День памяти неизвестного солдата заявил о неразрывности связей РФ и Белоруссии

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и почтил минутой молчания память павших воинов. Далее он принял участие в круглом столе, посвящённом 80-летию начала контрнаступления Красной армии в битве за Москву, и заявил, что общая память о Великой Отечественной войне не даст никакой силе разорвать братские связи между народами двух стран.

"Разгром немецко-фашистских войск под Москвой был достигнут объединением сил всего советского народа. Уверен, что, пока память о войне жива, никакая сила не разорвёт братских связей между народами России и Белоруссии. С не меньшим уважением чтим мы память 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал уроженец Белоруссии, лихой кавалерист Лев Доватор", — сказал Нарышкин.

Напомним, что контрнаступление красноармейцев под Москвой было 5 декабря 1941 года. А спустя 25 лет после кровопролитных сражений за столицу России — 3 декабря 1966 года — в Александровском саду в Москве был захоронен прах Неизвестного Солдата, эта же дата стала и днём памяти павшего воина и всех, кто тогда отправился в бой.