Пассажирский самолёт выкатился с рулёжной дорожки в аэропорту Риги

Самолёт Airbus A220 латвийской авиакомпании airBaltic выкатился за пределы рулёжной дорожки в международном аэропорту Риги. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Самолёт airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости съехал с рулёжной дорожки", — говорится в сообщении аэропорта в "Твиттере".

После ЧП взлётно-посадочную полосу временно закрыли. На месте работают экстренные службы аэропорта. Сообщений о пострадавших не поступало.