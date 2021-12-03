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Пассажирский самолёт выкатился с рулёжной дорожки в аэропорту Риги

После ЧП взлётно-посадочную полосу временно закрыли. Данные о пострадавших не поступали.

3 декабря, 12:00
<p>В Риге пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/luchtvaart" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Luchtvaartnieuws.nl</a></p>

В Риге пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП. Фото © Twitter / Luchtvaartnieuws.nl

Самолёт Airbus A220 латвийской авиакомпании airBaltic выкатился за пределы рулёжной дорожки в международном аэропорту Риги. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Самолёт airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости съехал с рулёжной дорожки", — говорится в сообщении аэропорта в "Твиттере".

После ЧП взлётно-посадочную полосу временно закрыли. На месте работают экстренные службы аэропорта. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Ранее Лайф писал, что в Челябинске самолёт с 32 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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