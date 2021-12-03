Пассажирский самолёт выкатился с рулёжной дорожки в аэропорту Риги
После ЧП взлётно-посадочную полосу временно закрыли. Данные о пострадавших не поступали.
В Риге пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП. Фото © Twitter / Luchtvaartnieuws.nl
Самолёт Airbus A220 латвийской авиакомпании airBaltic выкатился за пределы рулёжной дорожки в международном аэропорту Риги. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Самолёт airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости съехал с рулёжной дорожки", — говорится в сообщении аэропорта в "Твиттере".
После ЧП взлётно-посадочную полосу временно закрыли. На месте работают экстренные службы аэропорта. Сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф писал, что в Челябинске самолёт с 32 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
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