Политолог Журавлёв не исключил, что в конфликт Макрона и Джонсона могут вмешаться США

Отношения между Францией и Великобританией, которые обострились на фоне конфликта французского президента Эмманюэля Макрона и британского премьера Бориса Джонсона, вскоре придут в норму. Такое мнение выразил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

По его словам, старые обиды между странами тянутся к истории с Brexit, которая обеими сторонами была воспринята довольно болезненно. Из-за этого любая неосторожная фраза, прозвучавшая между Лондоном и Парижем, может превратиться в скандал, считает Журавлёв.

"Любые случайности обеими сторонами трактуются как умысел нанести оскорбление, но серьёзных причин враждовать у французов и британцев сегодня нет. У них разные ниши в экономике и подходы к политике", — рассказал Журавлёв в беседе с РИА ФАН.

По мнению политолога, большое влияние как на Францию, так и на Британию оказывают США. Поэтому не исключено, что в случае эскалации конфликта Вашингтон вмешается на правах "старшего брата" и оперативно, без серьёзных последствий решит проблему, добавил Журавлёв.