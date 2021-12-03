Президиум правящей Австрийской народной партии избрал новым председателем министра внутренних дел Карла Нехаммера. Кроме того, он стал кандидатом на пост канцлера страны. Об этом Нехаммер заявил на пресс-конференции в Вене.

"Я могу вам сообщить, что президиум партии сегодня единогласно назначил меня управляющим председателем партии и я стал кандидатом на пост канцлера для консультаций с федеральным президентом. Для меня это большая честь", — объявил он.

Кроме того, назначенный новым председателем Австрийской народной партии сообщил о планируемых перестановках в коалиционном кабинете страны. Он заявил, что МИД вновь возглавит Александер Шалленберг, который до этого занимал пост канцлера.

"Министерство иностранных дел займёт мужчина, который, по моему мнению, был выдающимся министром иностранных дел и будет им, — Александер Шалленберг. Эти предложения я обсужу с президентом", — подчеркнул Нехаммер.