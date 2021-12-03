"Это большая честь": Карл Нехаммер стал кандидатом на пост канцлера Австрии
Политик также сообщил о планируемых перестановках в коалиционном кабинете страны и других ведомствах.
Карл Нехаммер © ТАСС / Martin Juen via www.imago-images.de
Президиум правящей Австрийской народной партии избрал новым председателем министра внутренних дел Карла Нехаммера. Кроме того, он стал кандидатом на пост канцлера страны. Об этом Нехаммер заявил на пресс-конференции в Вене.
"Я могу вам сообщить, что президиум партии сегодня единогласно назначил меня управляющим председателем партии и я стал кандидатом на пост канцлера для консультаций с федеральным президентом. Для меня это большая честь", — объявил он.
Кроме того, назначенный новым председателем Австрийской народной партии сообщил о планируемых перестановках в коалиционном кабинете страны. Он заявил, что МИД вновь возглавит Александер Шалленберг, который до этого занимал пост канцлера.
"Министерство иностранных дел займёт мужчина, который, по моему мнению, был выдающимся министром иностранных дел и будет им, — Александер Шалленберг. Эти предложения я обсужу с президентом", — подчеркнул Нехаммер.
Кандидат в канцлеры также рассказал о перестановках в других ведомствах. Так, в Министерстве финансов главный пост займёт Магнус Бруннер, в Министерстве образования и науки — Мартин Полашек, а в МВД — Герхард Карнер.
Ранее Лайф писал, что канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что готов подать в отставку после того, как его предшественник Себастьян Курц объявил об уходе с поста председателя Австрийской народной партии и из политики. Шалленберг, ставший канцлером 11 октября, объяснил свою позицию тем, что руководство правительством и правящей партией должно быть сосредоточено в одних руках.
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