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Борис Добродеев покидает пост гендиректора VK

Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров холдинга не утвердит его преемника.

3 декабря, 11:39

Фото © Pixabay

Генеральный директор интернет-холдинга VK (ранее Mail.Ru Group) Борис Добродеев оставляет свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора, — это обеспечит плавную передачу дел", говорится в сообщении.

Сам он заявил о намерении в ближайшее время сосредоточиться на том, чтобы переход был незаметным для пользователей и спокойным для команды.

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Ранее стало известно, что холдинг USM продал пакет акций компании "МФ Технологии" группе "Согаз" и вышел из капитала VK. Там отметили, что оставляют компанию на пике показателей как по величине аудитории, так и по финансовым метрикам.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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