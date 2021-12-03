Борис Добродеев покидает пост гендиректора VK
Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров холдинга не утвердит его преемника.
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Генеральный директор интернет-холдинга VK (ранее Mail.Ru Group) Борис Добродеев оставляет свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
"Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора, — это обеспечит плавную передачу дел", — говорится в сообщении.
Сам он заявил о намерении в ближайшее время сосредоточиться на том, чтобы переход был незаметным для пользователей и спокойным для команды.
Ранее стало известно, что холдинг USM продал пакет акций компании "МФ Технологии" группе "Согаз" и вышел из капитала VK. Там отметили, что оставляют компанию на пике показателей как по величине аудитории, так и по финансовым метрикам.
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