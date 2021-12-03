Появившаяся недавно мутация коронавируса "омикрон" может скоро исчезнуть, а её быстрое распространение по миру — под большим вопросом. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио "Комсомольская правда" поделился мнением о будущем развитии "омикрона".

"Этот штамм ещё не скоро разойдётся по миру. Во-первых, "омикрон" до сих пор не продемонстрировал никакой особой опасности: пока те случаи, которые описываются, протекают очень легко. Сможет ли "омикрон" вырваться вперёд? Я на него смотрю с сожалением. Там столько мутаций, что ему нехорошо. Он может сойти на нет до серьёзного размножения", — сказал вирусолог.

Теоретически, по словам Альтштейна, "омикрон" может обрести новые, опасные для человека свойства, но это маловероятно. На вопрос, вытеснит ли "омикрон" "дельту", вирусолог подчеркнул, что "штаммы друг друга не вытесняют", они вполне могут сосуществовать рядом. Только сильные из них обгоняют слабых благодаря появлению новых качеств.

Бояться "омикрона" и драматизировать ситуацию не стоит, пояснил Альтштейн, так как сейчас медицина готова ко встрече с новыми штаммами коронавируса. Врачи знают, как диагностировать заболевание и как лечить, также появились вакцины, способные защитить в том числе и от новых мутаций вируса.