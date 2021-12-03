Психотерапевт Нурдаев рассказал, как переписки в мессенджерах расшатывают психику

Любители долгих переписок в мессенджерах рискуют своим психическим здоровьем и могут стать жертвами беспричинных страхов. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ru" психотерапевт медицинского онлайн-сервиса "Сберздоровье" Виктор Нурдаев.

"Непрочитанные сообщения в мессенджерах могут вызывать тревогу или страх. Спросите себя: чего я боюсь? Чем я себя пугаю? Источниками этих переживаний также могут быть убеждения, далёкие от правды. Тревога перед неизвестным результатом будущей переписки часто основана на надуманных, излишне раздутых страхах. Она может свидетельствовать об излишней фиксации сознания на негативном будущем", — объяснил специалист.

Часть пользователей мессенджеров, по словам Нурдаева, испытывает чувство вины, если не читает полученные сообщения сразу или не отвечает на них. Но это состояние может говорить о более глубинных расстройствах.

"Очень часто к чувству вины приводят именно подобные установки. Задумайтесь, действительно ли вы обязаны сразу же отвечать на каждый запрос? Может быть, такая модель мыслительных процессов свойственна и другим областям вашей жизни? В этом случае чувство вины из-за непрочитанных сообщений будет лишь верхушкой айсберга, вся масса которого состоит из нерациональных концепций о том, что вы должны и не должны делать", — отметил врач.

Важно, что сегодня любые страхи поддаются коррекции, если вовремя обратиться к специалисту, говорит Нурдаев. Главное — не оставаться один на один с подобными тревогами. И если вы испытываете какие-либо неприятные переживания от переписок в соцсетях, то лучше признать проблему и начать её решать.