Путин обсудил с членами Совбеза подростковую преступность
На встрече в видеоформате присутствовали председатель Совета Федерации, руководитель Администрации Президента, министр обороны, директор Службы внешней разведки, генеральный прокурор и другие.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства поднял на обсуждение вопросы подростковой преступности.
"Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел [Владимира Колокольцева] по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность", — сказал глава государства на открытии совещания.
На встрече также присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и генеральный прокурор Игорь Краснов.
Ранее Лайф писал, что российских школьников предложили проверить на агрессию и склонность к насилию. За прошедший год полицией рассмотрено 1,3 млн жалоб, заявлений и сообщений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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