Путин обсудил с членами Совбеза подростковую преступность

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства поднял на обсуждение вопросы подростковой преступности.

"Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел [Владимира Колокольцева] по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность", — сказал глава государства на открытии совещания.

На встрече также присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и генеральный прокурор Игорь Краснов.