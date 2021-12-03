Депутат Романов призвал ужесточить наказание за опасную езду после задержания бойца ММА Чоршанбиева

Парламентарий отметил, что дороги российских городов не приспособлены для гонок, которые ставят под угрозу безопасность и жизнь других граждан.

Ответственность за опасную езду следует ужесточить после задержания скандального бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по контролю Михаил Романов.

"Конечно, последние случаи (в том числе на Кутузовском, который завершился летальным исходом) ставят перед законодательством задачу ужесточения действующих норм в отношении таких лихачей. Надо принимать самые жёсткие меры", — сказал Романов.

По его мнению, нельзя пропагандировать опасную езду. Если человек является поклонником экстремального вождения, то для этого есть специальные трассы, где можно практиковать свои навыки. Романов отметил, что дороги российских городов не приспособлены для таких гонок, которые ставят под угрозу безопасность и жизнь других граждан.

Депутат Госдумы считает, что нужно рассмотреть вопрос ограничения роликов, пропагандирующих опасную езду. А при необходимости следует блокировать видео, если они потенциально создают угрозу обществу. По словам Романова, такой контент не должен распространяться, потому что он подталкивает подростков повторять такие "подвиги".

"Тут, конечно же, есть административное правонарушение. Сейчас это никак на законодательном уровне не регулируется. Здесь можно привлекать только за административное правонарушение. Я планирую обратиться в МВД России, чтобы профильное подразделение ГИБДД подготовило свои предложения, и обсудить с ними возможность ужесточения законодательства. Это их предмет ведения, их профиль", — заявил парламентарий.

Что касается блокировки, то это уже предмет регулирования Роскомнадзора, отметил Романов. Он также добавил, что обязательно проведёт консультацию на предмет внесения изменений в законодательство.

"Нужно менять законодательство и в части роликов, и в части правил дорожного движения, и в части повторных нарушений. Ужесточать ответственность! Потому что страдают, как правило, неповинные граждане, которые просто ехали в соседнем ряду. Я планирую обратиться в МВД и Роскомнадзор", — заключил депутат Госдумы.