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Песков сообщил об "обстоятельной" встрече Путина с Милорадом Додиком в Кремле

Он не сообщил о переговорах с лидером боснийских сербов накануне, поскольку вчера было в приоритете совещание президента по ситуации в Кузбассе.

3 декабря, 10:04
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече Владимира Путина с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Кремле.

"Мы не сообщали, действительно, президент Республики Сербской был у президента Путина, они встречались, это была очная встреча в Кремле. Весьма полезная и обстоятельная", — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, почему Кремль не сообщил про встречу накануне, пресс-секретарь пояснил, что вчера было в приоритете обширное совещание президента по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, поэтому не успевали давать материалы.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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