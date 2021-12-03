Песков сообщил об "обстоятельной" встрече Путина с Милорадом Додиком в Кремле
Он не сообщил о переговорах с лидером боснийских сербов накануне, поскольку вчера было в приоритете совещание президента по ситуации в Кузбассе.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече Владимира Путина с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Кремле.
"Мы не сообщали, действительно, президент Республики Сербской был у президента Путина, они встречались, это была очная встреча в Кремле. Весьма полезная и обстоятельная", — заявил Песков.
Отвечая на вопрос о том, почему Кремль не сообщил про встречу накануне, пресс-секретарь пояснил, что вчера было в приоритете обширное совещание президента по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, поэтому не успевали давать материалы.
Ранее Лайф рассказывал, что Песков ответил на вопрос о дате онлайн-саммита Путина и Байдена.
Комментариев: 0