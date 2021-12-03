Песков сообщил об "обстоятельной" встрече Путина с Милорадом Додиком в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече Владимира Путина с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Кремле.

"Мы не сообщали, действительно, президент Республики Сербской был у президента Путина, они встречались, это была очная встреча в Кремле. Весьма полезная и обстоятельная", — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, почему Кремль не сообщил про встречу накануне, пресс-секретарь пояснил, что вчера было в приоритете обширное совещание президента по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, поэтому не успевали давать материалы.