НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков заявил, что Путин в курсе возможных кадровых перестановок в "Единой России"

Представитель Кремля напомнил, что глава государства остаётся лидером партии и знает обо всём, происходящем там.

3 декабря, 09:54
<p>Фото © ТАСС / Ковалев Петр</p>

Фото © ТАСС / Ковалев Петр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в "Единой России" и заверил, что глава государства Владимир Путин в курсе данных обсуждений.

"Разумеется, определённый обмен информацией с администрацией происходит, президент, конечно, в курсе происходящего в партии, он остаётся лидером партии", — сказал официальный представитель Кремля.

При этом он отметил, что "не стал бы анонсировать" предложения от президента по реформе партии в ходе его видеообращения на съезде 4 декабря. Песков напомнил, что президент дистанционно обратится к участникам съезда, а дальше уже всё будет зависеть от работы этого съезда. "Будем с вами смотреть", — подытожил он.

Кириенко дал положительную оценку кадровой системе управленцев в России

Кириенко дал положительную оценку кадровой системе управленцев в России

Напомним, что Путин обратится к участникам съезда "Единой России". А ещё в декабре партия отмечает 20-летие. 1 декабря прошла конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", приуроченная к этому событию. Глава государства направил приветствие участникам мероприятия, подчеркнув, что "Единая Россия" с первых дней своего существования уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнёрами.

Турчак: Мы благодарны каждому, кто в течение этих 20 лет верил в "Единую Россию"

Турчак: Мы благодарны каждому, кто в течение этих 20 лет верил в "Единую Россию"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1