Песков заявил, что Путин в курсе возможных кадровых перестановок в "Единой России"
Представитель Кремля напомнил, что глава государства остаётся лидером партии и знает обо всём, происходящем там.
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в "Единой России" и заверил, что глава государства Владимир Путин в курсе данных обсуждений.
"Разумеется, определённый обмен информацией с администрацией происходит, президент, конечно, в курсе происходящего в партии, он остаётся лидером партии", — сказал официальный представитель Кремля.
При этом он отметил, что "не стал бы анонсировать" предложения от президента по реформе партии в ходе его видеообращения на съезде 4 декабря. Песков напомнил, что президент дистанционно обратится к участникам съезда, а дальше уже всё будет зависеть от работы этого съезда. "Будем с вами смотреть", — подытожил он.
Напомним, что Путин обратится к участникам съезда "Единой России". А ещё в декабре партия отмечает 20-летие. 1 декабря прошла конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", приуроченная к этому событию. Глава государства направил приветствие участникам мероприятия, подчеркнув, что "Единая Россия" с первых дней своего существования уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнёрами.
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