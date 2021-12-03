Песков заявил, что Путин в курсе возможных кадровых перестановок в "Единой России"

При этом он отметил, что "не стал бы анонсировать" предложения от президента по реформе партии в ходе его видеообращения на съезде 4 декабря. Песков напомнил, что президент дистанционно обратится к участникам съезда, а дальше уже всё будет зависеть от работы этого съезда. "Будем с вами смотреть", — подытожил он.