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Украина начала строительство двух военно-морских баз

Ранее Великобритания заключила со страной соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинских военно-морских сил.

3 декабря, 09:42
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UA_NAVY/status/1408751459676692485/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВМС Украины</a></p>

Фото © Twitter / ВМС Украины

Украина приступила к строительству двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, заявил глава Министерства обороны страны в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договорённостей с Соединённым Королевством", — сказал Резников, выступая в Раде.

В июне этого года министерства обороны двух государств подписали меморандум, согласно которому Британия поставит Украине новые военно-морские платформы и оборонительное корабельное вооружение, а также будет подготовлен личный состав ВМС Украины, созданы новые военные базы и закуплены два противоминных судна класса Sundown. Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу.

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Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский пообещал к 2035 году построить в стране мощный военный флот, в который будут входить подводные лодки, корветы, военные катера и другие корабли.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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