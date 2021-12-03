Украина начала строительство двух военно-морских баз

Украина приступила к строительству двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, заявил глава Министерства обороны страны в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договорённостей с Соединённым Королевством", — сказал Резников, выступая в Раде.

В июне этого года министерства обороны двух государств подписали меморандум, согласно которому Британия поставит Украине новые военно-морские платформы и оборонительное корабельное вооружение, а также будет подготовлен личный состав ВМС Украины, созданы новые военные базы и закуплены два противоминных судна класса Sundown. Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу.