Мурашко рассказал, кому нужна бустерная прививка от ковида
Он отметил, что для пациентов с иммуносупрессивными состояниями, возможно, потребуется больше доз.
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Бустерная доза вакцины против новой коронавирусной инфекции может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Пациентам, получающим сегодня иммуносупрессивную терапию, по завершении её [им] необходимо провести вакцинацию. Причём для пациентов, которые имеют иммуносупрессивные состояния, возможно, потребуется и более частое применение бустирования", — заявил он журналистам на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".
Ранее Лайф сообщал, что в центре Гамалеи рассказали, кому необходима третья доза вакцины от ковида. Стандартный режим вакцинации предполагает две дозы "Спутника V" с интервалом в три недели.
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