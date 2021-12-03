Мурашко рассказал, кому нужна бустерная прививка от ковида

Бустерная доза вакцины против новой коронавирусной инфекции может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пациентам, получающим сегодня иммуносупрессивную терапию, по завершении её [им] необходимо провести вакцинацию. Причём для пациентов, которые имеют иммуносупрессивные состояния, возможно, потребуется и более частое применение бустирования", — заявил он журналистам на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".