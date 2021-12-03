Нутрициолог Розанова рассказала, как похудеть на макаронах
Специалист советует внимательно читать, из какой муки сделан продукт.
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На полках магазинов часто можно встретить макаронные изделия из мягких сортов пшеницы. Но их нельзя отнести к диетическим. О том, как выбрать правильные макароны и можно ли включать их в рацион при похудении, рассказала нутрициолог Мария Розанова в беседе с "Москвой 24". По её словам, предпочтение следует отдавать продукции из твёрдых сортов пшеницы.
"Качественные макароны из твёрдых сортов пшеницы выбрать сложно, поскольку большинство отечественных макаронных изделий изготовлены из мягких сортов или с небольшим добавлением твёрдых. Порой пометка о том, что в состав продукта входит мука из твёрдых сортов пшеницы, ставится на упаковке только ради маркетинга. Стоит обращать внимание на товары с органик-сертификатами", — объяснила эксперт.
Идеальным вариантом станет покупка цельнозерновых изделий из полбы, амарантовых и гречневых, добавила Розанова. Они лучше всего подойдут тем, кто хочет сбросить вес, но не готов отказаться от макарон на гарнир. При этом варить их придётся на 5–10 минут дольше. Также, по словам нутрициолога, нужно выбирать макаронные изделия длиной не более 2–3 см.
Важно и то, с чем подавать этот продукт. Если вы не хотите набрать вес, то не нужно добавлять жирные соусы и подливы. Макароны станут отличным гарниром к белковой пище. Как заключила Розанова, даже выбрав качественные изделия, лучше соблюдать умеренность и баловать себя любимыми макаронными блюдами не чаще двух раз в неделю.
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