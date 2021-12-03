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Шульман пообещала купить пластинку с треком Оксимирона, где её назвали "сексапильной милфой"

По словам политолога, она пока не слушала песню, но ей уже сообщили о её упоминании в творчестве исполнителя.

3 декабря, 08:25
<p>Екатерина Шульман и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, ТАСС / Артём Геодакян</p>

Екатерина Шульман и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Фото © Wikipedia, ТАСС / Артём Геодакян

Политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Екатерина Шульман прокомментировала в беседе с Лайфом строчку нового трека "Агент" рэпера Оксимирона (Мирон Фёдоров), которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях и породила массу мемов, а сама Шульман даже попала в топ русскоязычного Twitter.

"Джей Ло — тупо в урну, заберите Уму Турман. Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман", — зачитал Оксимирон.

Собеседница Лайфа призналась, что пока не слушала трек, но ей уже сообщили об упоминании её сексапильности в творчестве Оксимирона.

Рэпер Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом

Рэпер Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом

"Мне кто-то про это писал, но я правда не в состоянии понять, о чём идёт речь. Это же песня, её слушать надо. Постараюсь разобраться, что это значит. А где это вообще можно послушать? Это же надо какую-то пластинку покупать? Я попробую", пообещала Екатерина Шульман.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что рэпер Оксимирон выпустил второй альбом за месяц. Всего в релиз вошло 22 трека. Первый называется "Хоп-механика", последний — "Дрейдл". Трек "Агент" вошёл в новый альбом Оксимирона "Красота и уродство". Его релиз состоялся 1 декабря.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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