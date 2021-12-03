Шульман пообещала купить пластинку с треком Оксимирона, где её назвали "сексапильной милфой"

Политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Екатерина Шульман прокомментировала в беседе с Лайфом строчку нового трека "Агент" рэпера Оксимирона (Мирон Фёдоров), которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях и породила массу мемов, а сама Шульман даже попала в топ русскоязычного Twitter.

"Джей Ло — тупо в урну, заберите Уму Турман. Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман", — зачитал Оксимирон.

Собеседница Лайфа призналась, что пока не слушала трек, но ей уже сообщили об упоминании её сексапильности в творчестве Оксимирона.

"Мне кто-то про это писал, но я правда не в состоянии понять, о чём идёт речь. Это же песня, её слушать надо. Постараюсь разобраться, что это значит. А где это вообще можно послушать? Это же надо какую-то пластинку покупать? Я попробую", — пообещала Екатерина Шульман.