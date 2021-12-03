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Спасатели подняли на поверхность тела ещё 12 погибших в "Листвяжной"

В результате произошедшего погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров.

3 декабря, 08:01
<p>Фото © Официальный <a href="https://42.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4622668" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> ГУ МЧС по Кемеровской области</p>

Фото © Официальный сайт ГУ МЧС по Кемеровской области

Горноспасатели подняли на поверхность из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области ещё 12 тел погибших. Местоположение 15 тел пока остаётся неизвестным, поиск продолжается, сообщили в МЧС РФ.

"Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела ещё 12 человек. Работы продолжаются", — говорится в сообщении министерства.

"Теперь все сидим и головы опустили": Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие нарушений на шахте

"Теперь все сидим и головы опустили": Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие нарушений на шахте

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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