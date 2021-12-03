"В ходе мониторинга сети Интернет мы выявили видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле "Тойота Камри", двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает Правила дорожного движения и создаёт угрозу для жизней и здоровья других водителей" , — говорится в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

На допросе 26-летний Чоршанбиев рассказал, что ролик был снят ещё 20 июля. При этом он даже не стал скрывать, что порой позволяет себе нарушать ПДД, но ни в коем случае не пропагандирует опасную езду. Ему также задали вопрос о второй машине, которая участвовала в "гонках" по тоннелю, на что тот ответил, что не знает водителя другой иномарки. В результате Чоршанбиева привлекли к административной ответственности за езду без прав, поскольку инспекторам он предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы в России.