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Без тормозов: Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева задержали в Москве за гонки в тоннеле и езду без прав

На допросе спортсмен признался, что не знаком со вторым водителем, который также попал на видео.

3 декабря, 07:45

Фото © Instagram, Госавтоинспеция Москвы

В Москве за гонки в тоннеле задержали известного 26-летнего бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева. Видео © Instagram, Госавтоинспеция Москвы

В Москве за грубые нарушения правил дорожного движения задержали известного бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль конфисковали на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности.

"В ходе мониторинга сети Интернет мы выявили видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле "Тойота Камри", двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает Правила дорожного движения и создаёт угрозу для жизней и здоровья других водителей", — говорится в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

На допросе 26-летний Чоршанбиев рассказал, что ролик был снят ещё 20 июля. При этом он даже не стал скрывать, что порой позволяет себе нарушать ПДД, но ни в коем случае не пропагандирует опасную езду. Ему также задали вопрос о второй машине, которая участвовала в "гонках" по тоннелю, на что тот ответил, что не знает водителя другой иномарки. В результате Чоршанбиева привлекли к административной ответственности за езду без прав, поскольку инспекторам он предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы в России.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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