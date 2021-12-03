Поисковики вернули останки погибших на войне красноармейцев домой

Внук бойца из Орловской области Андрей Ревин рассказал о своём дедушке-герое. Видео © ФГБУК "Музей Победы"

Поисковики передали родственникам останки погибших на войне красноармейцев. Торжественная церемония прошла 2 декабря в Музее Победы в преддверии Дня неизвестного солдата, рассказали в информационном центре ФГБУК "Музей Победы".

"Мы прощаемся с двумя защитниками Отечества, которые 80 лет считались без вести пропавшими. Они погибли в самом начале войны — в 1941 году. Погибли на Смоленской земле. Они одногодки, но из разных городов — один из Пензы, другой из Орла. И сегодня их увезут на родную землю", — отметила член Совета Федерации, руководитель Смоленского областного поискового движения Нина Куликовских.

Останки солдат нашли в 2021 году во время "Вахты памяти" около Вязьмы и Ельни. Установить личности погибших удалось благодаря самой ценной находке любого поисковика — медальонам. Оказалось, что это житель Пензенской области — красноармеец Фёдор Кочергов — и уроженец Орловской области — солдат Иван Ревин. Теперь их с почестями захоронят на малой родине. В церемонии участвовали делегации из Пензенской и Орловской области. В музей приехали и родственники погибших.

"Мы знали, что наш дед пропал без вести. И в течение 80 лет больше никакой информации мы не могли найти. И поэтому мы очень благодарны поисковикам, которые помогли нашему деду из неизвестного стать известным", — сказал во время церемонии внук бойца из Орловской области Андрей Ревин.

Кстати, данные о найденных солдатах внесли в базу Музея Победы для увековечивания в рамках проекта "Лица Победы".