Поисковики вернули останки погибших на войне красноармейцев домой
Установить личности бойцов удалось благодаря самой ценной находке любого поисковика — медальонам.
Фото © ФГБУК "Музей Победы"
Внук бойца из Орловской области Андрей Ревин рассказал о своём дедушке-герое. Видео © ФГБУК "Музей Победы"
Поисковики передали родственникам останки погибших на войне красноармейцев. Торжественная церемония прошла 2 декабря в Музее Победы в преддверии Дня неизвестного солдата, рассказали в информационном центре ФГБУК "Музей Победы".
"Мы прощаемся с двумя защитниками Отечества, которые 80 лет считались без вести пропавшими. Они погибли в самом начале войны — в 1941 году. Погибли на Смоленской земле. Они одногодки, но из разных городов — один из Пензы, другой из Орла. И сегодня их увезут на родную землю", — отметила член Совета Федерации, руководитель Смоленского областного поискового движения Нина Куликовских.
Останки солдат нашли в 2021 году во время "Вахты памяти" около Вязьмы и Ельни. Установить личности погибших удалось благодаря самой ценной находке любого поисковика — медальонам. Оказалось, что это житель Пензенской области — красноармеец Фёдор Кочергов — и уроженец Орловской области — солдат Иван Ревин. Теперь их с почестями захоронят на малой родине. В церемонии участвовали делегации из Пензенской и Орловской области. В музей приехали и родственники погибших.
"Мы знали, что наш дед пропал без вести. И в течение 80 лет больше никакой информации мы не могли найти. И поэтому мы очень благодарны поисковикам, которые помогли нашему деду из неизвестного стать известным", — сказал во время церемонии внук бойца из Орловской области Андрей Ревин.
Кстати, данные о найденных солдатах внесли в базу Музея Победы для увековечивания в рамках проекта "Лица Победы".
Ранее Лайф писал, что поисковики нашли останки 29 человек на месте расстрелов фашистами жителей Курска. За 20 лет на небольшом пятачке в Знаменской роще из земли подняли почти три тысячи человек. Это одно из самых массовых захоронений времён оккупации в этом регионе.
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