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У пользователей Instagram и Facebook попросили голые фото, чтобы защитить их от порномести

Файлы будут преобразованы в хеш, и в случае появления их в соцсетях система их сразу отследит и удалит.

3 декабря, 07:38

Фото © Unsplash / Igor Starkov

Платформа для защиты от порномести запущена компанией Meta вместе с британской горячей линией Revenge Porn Helpline. StopNCII.org поддержали более 50 неправительственных организаций по всему миру, сообщается на сайте компании Марка Цукерберга.

Аббревиатура NCII из названия расшифровывается как "обмен интимными изображениями в Интернете без согласия". Meta призвала всех пользователей, которые боятся публикации мстительными бывшими или недругами своих обнажённых кадров в Сеть, присылать фото и видео им. Файлы будут преобразованы в цифровой отпечаток (хеш), и в случае появления их в "Фейсбуке" или "Инстаграме" система их сразу отследит и удалит.

В Meta заверили, что полученные от юзеров обнажённые кадры никуда загружаться не будут. Операция хеширования необратимая — по хешу не получится восстановить оригинальное содержание файла. Загружать свои фото для защиты от порномести могут только лица старше 18 лет.

В США объяснили, зачем Цукерберг переименовал Facebook в Meta

В США объяснили, зачем Цукерберг переименовал Facebook в Meta

Напомним, Цукерберг объявил, что компания Facebook с 28 октября меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и добавил, что теперь все продукты компании объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. Акции компании после переименования пошли вверх.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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