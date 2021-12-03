У пользователей Instagram и Facebook попросили голые фото, чтобы защитить их от порномести

Платформа для защиты от порномести запущена компанией Meta вместе с британской горячей линией Revenge Porn Helpline. StopNCII.org поддержали более 50 неправительственных организаций по всему миру, сообщается на сайте компании Марка Цукерберга.

Аббревиатура NCII из названия расшифровывается как "обмен интимными изображениями в Интернете без согласия". Meta призвала всех пользователей, которые боятся публикации мстительными бывшими или недругами своих обнажённых кадров в Сеть, присылать фото и видео им. Файлы будут преобразованы в цифровой отпечаток (хеш), и в случае появления их в "Фейсбуке" или "Инстаграме" система их сразу отследит и удалит.

В Meta заверили, что полученные от юзеров обнажённые кадры никуда загружаться не будут. Операция хеширования необратимая — по хешу не получится восстановить оригинальное содержание файла. Загружать свои фото для защиты от порномести могут только лица старше 18 лет.