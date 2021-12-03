Умер писатель-фантаст Андрей Балабуха

На 75-м году жизни умер российский писатель-фантаст, поэт, критик и переводчик Андрей Балабуха. Об этом сообщила заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга по издательским вопросам Татьяна Алфёрова.

Андрей Балабуха родился 10 апреля 1947 года в Ленинграде. Печататься он начал с 1966 года, в 1988 году стал членом Союза писателей СССР. Его первый рассказ "Аппендикс" был опубликован в 1967 году. Известен также переводами фантастических произведений западных авторов, выступил автором критических работ об иностранных писателях — Айзеке Азимове, Жюле Верне, Роджере Желязны, Станиславе Леме, Герберте Уэллсе и других. Дважды лауреат Ефремовской премии, дважды лауреат литературной премии им. А.Р. Беляева (Беляевской премии).