Под Смоленском вооружённые подростки решили "спасти" школьницу от родителей и чуть их не убили

Смоленская школьница пожаловалась друзьям на маму и отчима, которые не разрешают ей гулять по ночам, и подростки решили отомстить взрослым, чуть их не зарезав. Инцидент произошёл 2 декабря в посёлке Верхнеднепровский. Возбуждено дело по факту покушения на убийство 26-летнего мужчины и 37-летней женщины.

По версии следствия, между 14-летней девушкой и её родителями произошёл конфликт: девушка была недовольна тем, что мать и отчим не пускают её гулять ночью. Обиженная школьница пожаловалась знакомому, и тот решил вызволить её из дома.

"Он попросил своих несовершеннолетних знакомых помочь девушке уйти из дома. Группа подростков направилась к дому 14-летней школьницы. Около 5 утра 2 декабря несовершеннолетние зашли в квартиру и нанесли множественные ножевые ранения в область груди хозяину жилища, а также причинили резаное ранение левого предплечья его жене", — рассказали в региональном СУ СКР.

Пострадавших взрослых госпитализировали. Все нападавшие задержаны. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.