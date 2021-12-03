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Доктор Комаровский заявил, что прививаться от ковида можно даже в автобусах

Однако, по его словам, в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы.

3 декабря, 06:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJoNOtADKOi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">uakomar</a></p>

Фото © Instagram / uakomar

Если у человека, который решил вакцинироваться, нет очевидных болезней или ярко выраженных симптомов, то никаких дополнительных анализов сдавать не надо, а прививаться можно без глубокого обследования. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий", — сказал он в эфире канала "Украина 24".

При этом Комаровский подчеркнул, что это не только его личное мнение, но и позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Врач успокоил, что в каждом пункте вакцинации обязательно имеются средства от аллергических реакций, поэтому в случае возникновения подобной ситуации медики оперативно окажут пациенту помощь.

"С учётом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, в трамвае, в торговом центре, <...> но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы", — подчеркнул Комаровский.

Главврач "Кащенко" перечислил источники страха россиян перед прививками

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Ранее Евгений Комаровский рассказал, какие люди, по его мнению, являются идеальными объектами для мутаций коронавирусной инфекции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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