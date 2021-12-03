Доктор Комаровский заявил, что прививаться от ковида можно даже в автобусах

Если у человека, который решил вакцинироваться, нет очевидных болезней или ярко выраженных симптомов, то никаких дополнительных анализов сдавать не надо, а прививаться можно без глубокого обследования. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий", — сказал он в эфире канала "Украина 24".

При этом Комаровский подчеркнул, что это не только его личное мнение, но и позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Врач успокоил, что в каждом пункте вакцинации обязательно имеются средства от аллергических реакций, поэтому в случае возникновения подобной ситуации медики оперативно окажут пациенту помощь.

"С учётом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, в трамвае, в торговом центре, <...> но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы", — подчеркнул Комаровский.