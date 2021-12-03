Правительство Германии упрекнули за помощь России в закладке "мины" под Европу
При этом там считают, что газопровод с самого начала был политическим проектом.
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Обозреватель немецкой газеты FAZ Николас Буссе назвал газопровод "Северный поток – 2" "стратегической ошибкой" правительства Германии, якобы представляющей угрозу для стабильности Европы. По его мнению, властям не следовало его поддерживать.
"Американских сенаторов и других партнёров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счёт сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы", — написал он.
При этом публицист подчеркнул, что, по его мнению, "Северный поток – 2" с самого начала был политическим проектом. Автор материала упрекнул новую правящую "светофорную" коалицию ФРГ в том, что та ни разу не упомянула газопровод в своём коалиционном договоре. Он выразил уверенность в том, что федеральное правительство в скором времени "столкнётся с той же реальностью, что и уходящий кабмин", а именно с не очень положительным мнением США и других партнёров относительно проекта.
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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