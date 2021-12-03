Правительство Германии упрекнули за помощь России в закладке "мины" под Европу

"Американских сенаторов и других партнёров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счёт сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы" , — написал он.

При этом публицист подчеркнул, что, по его мнению, "Северный поток – 2" с самого начала был политическим проектом. Автор материала упрекнул новую правящую "светофорную" коалицию ФРГ в том, что та ни разу не упомянула газопровод в своём коалиционном договоре. Он выразил уверенность в том, что федеральное правительство в скором времени "столкнётся с той же реальностью, что и уходящий кабмин", а именно с не очень положительным мнением США и других партнёров относительно проекта.